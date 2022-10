Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen, B44: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am Montagvormittag gegen 10:15 Uhr ereignete sich auf der Frankenthaler Straße/ B44 in Fahrtrichtung Sandhofen ein Verkehrsunfall. Die 80-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr vermutlich in Folge von Unachtsamkeit auf den Audi einer 25-Jährigen auf. Durch den Unfall wurde die Audi-Fahrerin leicht verletzt und nach erster Versorgung vor Ort mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden und es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell