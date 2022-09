Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Ladendiebe in Haft

Konstanz (ots)

Am vergangenen Donnerstag haben Polizeibeamte des Polizeipostens Lutherplatz zwei Ladendiebe festgenommen, die nach wiederholter Tatbegehung in Haft kamen. Bereits am Freitag vor einer Woche fielen die 18 und 26 Jahre alten Männer wegen mehreren gewerbsmäßig begangenen Ladendiebstählen in der Innenstadt auf.

Am Donnerstag konnten die beiden Diebe nach erneuten Diebstählen in einem Drogerie- und Elektronikmarkt auf der Straße "Marktstätte" festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurden die beiden jungen Männer anschließend dem Haftrichter vorgeführt, der gegen sie Haftbefehle erließ. Die Männer wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell