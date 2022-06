POL-PPWP: Demonstrationsveranstaltung verläuft friedlich und ohne Vorkommnisse

Kaiserslautern (ots) - In Zusammenhang mit einem Taschendiebstahl ist am Mittwoch in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt ein Mann aufgefallen. Der Unbekannte verwickelte am Vormittag eine 50-Jährige auf einer Rolltreppe in ein Gespräch. Vermutlich nutze ein mutmaßlicher Komplize die Gelegenheit; er griff sich aus dem Korb der Frau den Geldbeutel. Der Täter erbeutete Ausweisdokumente und etwa 80 Euro Bargeld. Den ...

