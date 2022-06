Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wem ist der mutmaßliche Dieb aufgefallen?

Kaiserslautern (ots)

In Zusammenhang mit einem Taschendiebstahl ist am Mittwoch in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt ein Mann aufgefallen. Der Unbekannte verwickelte am Vormittag eine 50-Jährige auf einer Rolltreppe in ein Gespräch. Vermutlich nutze ein mutmaßlicher Komplize die Gelegenheit; er griff sich aus dem Korb der Frau den Geldbeutel. Der Täter erbeutete Ausweisdokumente und etwa 80 Euro Bargeld. Den Verlust stellte die 50-Jährige erst später fest. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist der etwa 1,85 großer Mann mit blonden Haaren aufgefallen? Nach Zeugenangaben habe er ungepflegt gewirkt. Der Mann sprach deutsch mit pfälzischem Dialekt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell