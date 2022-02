Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbrüche in Biberach

Mehrere Einbrüche verzeichnete die Polizei von Mittwoch auf Donnerstag in Biberach.

Gegen 21.30 Uhr meldete ein Zeuge Rauch aus einem Schuppen auf einem Firmengelände in der Ehinger Straße. Schnell konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge schlug ein Unbekannter eine Scheibe ein und gelangte ins Innere. Danach dürfte der Einbrecher wohl das Feuer gelegt haben und flüchtete. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang noch nicht beziffern. Gegen 22.30 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher durch eine nicht abgeschlossene Hintertür Zutritt zu einem Wohngebäude in der Ehinger Straße. Von den Bewohnern unbemerkt fand er in zwei Wohnungen Bargeld und flüchtete. Ein weiterer Einbruch ereignete sich gegen 0.30 Uhr im Steinbeisweg. Ein Einbrecher hebelte eine Tür an dem Wohnhaus auf. Ein Zeuge bemerkte die Tat und schaute nach dem Rechten. Daraufhin flüchtete der Unbekannte. An der Tür blieb Sachschaden zurück. In der Museumstraße überraschte ein Zeuge ebenfalls einen Einbrecher kurz nach 0.45 Uhr. Der Zeuge schrie den Unbekannten an, woraufhin dieser das Weite suchte. Den fünften Einbruch registrierte die Polizei kurz nach 1 Uhr in der Straße Holzmarkt. Auch hier versuchte ein Einbrecher eine Tür aufzuhebeln. Eine Bewohnerin wurde durch den Lärm aufmerksam und schaute nach. Dadurch vermutlich gestört, hatte der Einbrecher mittlerweile das Weite gesucht.

Die Polizei fahndete mit zahlreichen Streifen nach den unbekannten Einbrechern. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft inwiefern die Einbrüche im Zusammenhang stehen können.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen in der Ehinger Straße, Steinbeisweg, Museumstraße und Holzmarkt gesehen? - Wer hat von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Fahrzeuge in der Ehinger Straße, Steinbeisweg, Museumstraße und Holzmarkt gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Biberach unter der Telefonnummer 07351/4470 zu melden.

