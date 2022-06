Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch: Wem sind die Verdächtigen aufgefallen?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs am späten Donnerstagabend in eine Wohnung in der Wackenmühlstraße. Der Inhaber des Appartements kam kurz nach 23 Uhr nach Hause, als er feststellen musste, dass seine Wohnungstür aufgebrochen war. Gestohlen wurde vermutlich nichts, allerdings dürfte der Einbruchschaden an der Tür mindestens 700 Euro betragen. Am Abend waren eine Frau und ein Mann in dem Mehrfamilienhaus aufgefallen, weshalb die Polizei um Hinweise bittet: Wer hat die Verdächtigen bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

