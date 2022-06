Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Kontrolle Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein junger Mann am Donnerstag eine Strafanzeige eingehandelt. Der 19-Jährige fiel Polizeibeamten während einer Fußstreife gegen 20:15 Uhr am Willy-Brandt-Platz auf. Er versuchte fußläufig zu flüchten, konnte aber eingeholt werden. Während seiner kurzen Flucht, deponierte er eine Tabakverpackung in einer Grünanlage. In der Verpackung befanden sich drei Knäule Aluminiumfolie. Hierin wiederum befand sich Marihuana und Haschisch. Die Sachen wurden sichergestellt, die weiteren Ermittlungen dauern an. |elz

