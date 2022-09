Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Kreis Rottweil) Wildschweinrotte verursacht Auffahrunfall mit zwei Verletzten (07.09.2022)

Oberndorf (ots)

Eine Wildschweinrotte hat am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Kreisstraße 5500 zwischen Altoberndorf und Trichtingen einen Auffahrunfall verursacht. Ein 40-jähriger Fiat Ducato Fahrer musste wegen einer plötzlich die Straße überquerenden Wildschweinrotte stark abbremsen, wobei er noch ein Tier aus der Gruppe erfasste. Einer hinter ihm fahrenden 65-Jährigen mit einem Renault Master gelang es nicht mehr rechtzeitig, ihren Transporter zum Stehen zu bringen und fuhr auf. Durch den heftigen Aufprall erlitten beide Unfallbeteiligten leichte Verletzungen und kamen mit Krankenwagen in Kliniken. Das angefahrene Wildschwein konnte entkommen. An den Transportern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell