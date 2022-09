POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Plettenberg (ots) - Am Donnerstagabend zwischen 19:00 Uhr 20:30 Uhr wurde an Wilhelm-Seißenschmidt-Straße ein Mountainbike entwendet. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke Ghost, Typ Kato Pro. Es war an einem dort befindlichen Fahrradständer angekettet. Täterhinweise nimmt die Polizei in Plettenberg unter 02391-9199-0 entgegen. (wib). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

