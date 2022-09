POL-MK: Mountainbike entwendet

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Wand im hinteren Teil des Schulgebäudes mit blauer Farbe beschmiert. Ein Verantwortlicher stellte das Graffiti am Morgen fest und informierte die Polizei. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise können unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache in Lüdenscheid gegeben werden. (schl) Rückfragen bitte an: ...

