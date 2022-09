Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Polizeibeamte durch 42-Jährigen verletzt

Iserlohn (ots)

Im Rahmen der Amtshilfe wurde die Besatzung eines Streifenwagens am Donnerstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, in die Wermingser Straße gerufen. Ein 42-jähriger Iserlohner hatte dort einen medizinischen Notfall erlitten, weigerte sich allerdings einen Notarzt zur weiteren dringenden Behandlung in ein Krankenhaus zu begleiten. Auch der mehrfachen Aufforderung der eingesetzten Polizisten sich mit ins Krankenhaus zu begeben, kam er nicht nach. Als der 42-Jährige von einer Bank aufstand und gehen wollte, stellte sich ihm ein Polizist in den Weg. Nachdem der 42-Jährige versuchte ihn zur Seite zu stoßen, griff ihn der Beamte und hielt ihn fest. Dem Mann gelang es sich aus dem Griff zu befreien. Er schlug dem Polizisten anschließend mit der Faust ins Gesicht. Im weiteren Verlauf gelang es den eingesetzten Einsatzkräften den Mann zu Boden zu bringen. Dort wehrte er sich weiterhin vehement gegen eine Fixierung. Er biss dem Polizeibeamten ins Bein und trat einer Polizistin zudem gegen das Knie. Erst unter Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte der 42-Jährige fixiert werden. Mit einem Rettungswagen und in Begleitung der Polizei kam er in ein Krankenhaus. Der Polizeibeamte und die Polizeibeamtin wurden leicht verletzt. Sie waren nicht mehr dienstfähig. Die Polizei ermittelt wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte (schl)

