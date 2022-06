Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Werbetafel beschädigt

Erfurt (ots)

Am Mittwoch wurde bei der Erfurter Polizei eine Sachbeschädigung an einer beleuchteten Werbetafel angezeigt. Unbekannte Täter hatten im Zeitraum von 02.06.2022 bis 07.06.2022 die hochwertige Tafel an einem Hotel in der Gothaer Straße beschädigt. Dadurch wurde ein immenser Sachschaden verursacht. Dieser wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (DS)

