Polizei Hagen

POL-HA: Mann holt bei Streitigkeiten am Berliner Platz Messer hervor

Hagen-Mitte (ots)

Ein 53-jähriger Mann holte am Donnerstagmittag (17.03.2022) bei Streitigkeiten mit einem 33-Jährigen in der Innenstadt ein Messer hervor und bedrohte ihn. Bereits am Vortag kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Männer, die sich dann am Donnerstag, gegen 12.00 Uhr, am Berliner Platz wieder trafen. Am Busbahnhof stritten sie sich erneut. Dabei holte der 53-Jährige ein Messer aus der Innentasche seiner Jacke hervor und verstaute es dann in seinem Ärmel. Währenddessen beleidigte er den 33-jährigen Mann und sprach Bedrohungen in seine Richtung aus. Die hinzugerufenen Polizeibeamten hielten den 53-Jährigen am Graf-von-Galen-Ring fest und fanden das Messer bei ihm auf. Sie stellten es sicher und erteilten dem alkoholisierten Mann einen Platzverweis. Kurz darauf alarmierte der 33-Jährige die Beamten erneut und sagte ihnen, dass der 53-Jährige zurückgekommen ist. Sie nahmen den mittlerweile aggressiven Mann in Gewahrsam und leiteten Strafverfahren wegen der Bedrohung und der Beleidigung gegen ihn ein. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2,2 Promille an. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell