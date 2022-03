Polizei Hagen

POL-HA: Firmenwagen in Haspe aufgebrochen - Unbekannte stehlen mehrere hochwertige Baumaschinen

Hagen-Haspe (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag (15.03.2022) und Mittwochmorgen brachen bislang unbekannte Täter das Firmenfahrzeug eines 22-Jährigen in Haspe auf und stahlen mehrere hochwertige Baumaschinen daraus. Der Hagener hatte den Opel am Dienstag, gegen 16.15 Uhr, auf einem Parkplatz in der Twittingstraße abgestellt. Am Mittwochmorgen, gegen 06.45 Uhr, bemerkte er ein Loch in der Heckscheibe des Fahrzeugs. Dann fiel ihm auf, dass Unbekannte mehrere Baumaschinen der Hersteller Hilti, Makita und Bosch aus dem Laderaum gestohlen hatten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen ein. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

