Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Fischerbach - Hecke in Brand geraten

Fischerbach (ots)

Eine in Brand geratene Hecke rief am Dienstag gegen 17:30 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr und des Polizeireviers Haslach auf den Plan. Nach ersten Erkenntnissen soll in der Reichenbergstraße im Rahmen von Gartenarbeiten eine angrenzende Hecke durch den Einsatz eines Gasbrenners in Brand geraten sein und eine starke Rauch und Rußentwicklung verursacht haben. Das Feuer konnte durch Anwohner und Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell