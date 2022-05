Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gefährliche Körperverletzung

Lahr (ots)

Die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung am Dienstagabend zwischen zwei Jugendlichen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Gegen 20:50 Uhr sollen ein 15- und ein 16-Jähriger auf einem Schulhof in der Max-Planck-Straße aneinander geraten sein. In dessen Verlauf soll der 15-Jährige sein Gegenüber zunächst gewürgt und bedroht haben woraufhin der 16-Jährige seinen Kontrahenten mit Pfefferspray besprüht und mit einem Küchenmesser verletzt haben soll. Der ältere der beiden sei zudem von einer ebenfalls anwesenden 17 Jahre alten Jugendlichen mehrfach getreten worden. Das verletzte Duo musste vor Ort ambulant versorgt werden. Bei der Durchsuchung der Beteiligten durch Beamte des Polizeireviers Lahr konnte weder Pfefferspray noch ein Küchenmesser aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

