POL-OG: Kuppenheim - Auffahrunfall

Schutterwald (ots) - Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am Dienstagnachmittag in ein Anwesen in der Seestraße. Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie der Unbekannte kurz nach 13 Uhr eine Sicherungseinrichtung eines Zauns überwindete und durch die unverschlossene, hintere Terrassentür ins Innere lief. Nach einer Ansprache durch den Zeugen kam es zu einem ...

