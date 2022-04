POL-UL: (UL) Ulm/Amstetten - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizeipräsidium Ulm teilen mit: Zwei Männer nach Schockanruf in Untersuchungshaft

Ulm (ots) - Zwischen Freitag und Montag schlugen Unbekannte das Fenster einer Einrichtung in Ulm-Wiblingen ein. Dann entriegelten sie es. So gelangten die Täter in das Gebäude in der Saulgauer Straße. In den Räumen suchten die Unbekannten nach Brauchbarem. Dafür hebelten sie auch einen Schrank auf. Sie fanden ein Telefon und entfernten die Batterien. Diese machten ...

