Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Bei Wohnungseinbruch ertappt und geflüchtet

Schutterwald (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am Dienstagnachmittag in ein Anwesen in der Seestraße. Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie der Unbekannte kurz nach 13 Uhr eine Sicherungseinrichtung eines Zauns überwindete und durch die unverschlossene, hintere Terrassentür ins Innere lief. Nach einer Ansprache durch den Zeugen kam es zu einem kurzen Gerangel, in dessen Folge sich der als etwa 50 bis 55 Jahre alt beschriebene Mann losreißen und mit einem silberfarbenen Citroen Kombi mit französischen Kennzeichen flüchten konnte. Er wurde weiter als südländischer Typ, etwa 175 bis 178 Zentimeter groß, dünn bis schlank mit kurzen, grauen Haaren beschrieben. Der Flüchtige soll mit einem quer gestreiften rot/blau/weißem T-Shirt und hellbauen Jeans bekleidet gewesen sein. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug in Grenznähe von einer Streifenbesatzung erblickt werden. Trotz einer Verfolgung über die Grenze nach Frankreich hinaus, wurde der Flüchtende auf französischem Gebiet aus den Augen verloren. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell