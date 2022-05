Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Unter Drogeneinfluss

Ohlsbach (ots)

Mit gleich mehreren Strafanzeigen muss ein 22-Jähriger rechnen, nachdem er am Dienstagabend mit einem E-Bike in der Verlängerung der Riesenwaldstraße unterwegs war. Da an dem Zweirad trotz einer gefahrenen Geschwindigkeit von über 40 km/h kein Versicherungskennzeichen angebracht war, sollte der junge Mann einer Kontrolle unterzogen werden. Trotz Anhaltesignale setzte er seine Fahrt fort, bis er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Gefährt verlor und zu Fall kam. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten nicht nur fest, dass der Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem nahm er am Straßenverkehr teil, obwohl er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Bei einer freiwilligen Durchsuchung fanden die Polizisten überdies weitere Betäubungsmittel auf. Er muss nun mit Post von den Ermittlungsbehörden rechnen.

