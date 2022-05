Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfall unter Alkoholeinfluss

Rastatt (ots)

Eine Alkoholisierung von über zwei Promille dürfte am Dienstagabend ursächlich für einen Verkehrsunfall in der Murgstraße gewesen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die 70-jährige Fahrerin eines Renault gegen 18:40 Uhr aus einer Parklücke ausparken und kollidierte hierbei mit einem dahinter geparkten VW. Nach dem Zusammenstoß wollte die Dame offenbar ihre Fahrt fortsetzen, konnte aber von Zeugen aufgehalten werden. Nach dem Eintreffen der Polizisten musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Weiterhin wurden ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel in Verwahrung genommen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell