POL-OG: Offenburg - Gefährliche Körperverletzung, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend soll es kurz nach 18 Uhr an einer Bahnunterführung in der Badstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Im Bereich eines dortigen Fußballstadions soll ein noch Unbekannter einen 42-Jährigen mit einer Glasflasche attackiert und verletzt haben. Nach Erstversorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in das Klinikum Offenburg gebracht. Eine eingeleitete Fahndung nach dem etwa 30 Jahre alten, dunkelhäutigen Täter mit längeren Kraushaaren blieb erfolglos. Er soll mit einem türkisfarbenen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 0781-21-2200 zu melden.

