Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gemeinsame Corona-Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Wilhelmshaven und der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Oldenburg die Einhaltung der Corona-Bestimmungen im Stadtgebiet. Besonders Bars und Diskotheken, in denen in Wilhelmshaven die 2G Regelung gilt, wurden in den Fokus genommen. Die Polizei und das Ordnungsamt arbeiteten hierbei "Hand in Hand" mit dem Zoll. Gemeinsam stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße gegen die geltenden Corona-Bestimmungen fest. Besonders schwerwiegend waren die Verstöße der Gäste und Betreiber einer Bar in der Marktstraße. In den Räumlichkeiten befanden sich deutlich mehr Personen als zulässig. Die Dokumentation der Kontaktdaten entsprach nicht den Vorgaben, war zahlenmäßig unvollständig und bestand teilweise aus offensichtlichen Phantasienamen. Ein Großteil der Gäste konnte sich nicht ausweisen; fast alle Anwesenden verstießen gegen die Maskenpflicht. Die Bar wurde auf Anordnung des Ordnungsamtes geräumt. Auch in einer Wilhelmshavener Diskothek stellten die Beamten schwerwiegende Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen fest. Hier wurden weder die erforderlichen Mindestabstände eingehalten noch die gesetzlich vorgeschriebenen Masken getragen. Die Diskothek wurde ebenfalls geräumt. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte im Rahmen der Kontrollen insgesamt neun Personen ohne erforderlichen Impfschutz sowie weitere betäubungsrechtliche, steuerrechtliche und gewerberechtliche Verstöße fest und leiteten entsprechende Verfahren ein. Die Polizei und das Ordnungsamt werden auch weiterhin verstärkt die Einhaltung der Corona-Bestimmungen kontrollieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell