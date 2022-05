Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Leicht verletzt

Bühl (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein Radfahrer am Dienstag bei einer Kollision mit einem Pkw-Fahrer zu. Der 83-Jährige eines VW wollte nach einem Tankvorgang gegen 14:45 Uhr in die Industriestraße einfahren, übersah dabei jedoch den von links kommenden 34-jährigen Radfahrer, der verbotswidrig in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen, woraufhin der Radfahrer zu Boden stürzte. Seine leichten Verletzungen konnten noch vor Ort behandelt werden. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

/ab

