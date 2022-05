POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Bühl (ots) - Leichte Verletzungen zog sich ein Radfahrer am Dienstag bei einer Kollision mit einem Pkw-Fahrer zu. Der 83-Jährige eines VW wollte nach einem Tankvorgang gegen 14:45 Uhr in die Industriestraße einfahren, übersah dabei jedoch den von links kommenden 34-jährigen Radfahrer, der verbotswidrig in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen, woraufhin der Radfahrer zu Boden stürzte. Seine leichten Verletzungen konnten noch vor ...

