POL-MK: Betrug bei vermeintlichem Welpenkauf

Lüdenscheid (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am frühen Donnerstagmorgen einen Supermarkt Am Wasserturm in Lüdenscheid-Brügge überfallen. Die beiden Männer lauerten offenbar einem Angestellten und einer Angestellten auf, als diese den Markt gegen 05:00 Uhr betreten wollten. Unter Vorhalt einer Machete sowie einer schwarzen Handfeuerwaffe zwangen die Täter die beiden Angestellten in die Räumlichkeiten des ...

