Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub auf Supermarkt - Zeugen gesucht

Lüdenscheid (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am frühen Donnerstagmorgen einen Supermarkt Am Wasserturm in Lüdenscheid-Brügge überfallen. Die beiden Männer lauerten offenbar einem Angestellten und einer Angestellten auf, als diese den Markt gegen 05:00 Uhr betreten wollten. Unter Vorhalt einer Machete sowie einer schwarzen Handfeuerwaffe zwangen die Täter die beiden Angestellten in die Räumlichkeiten des Supermarktes und dort zur Herausgabe von Bargeld. Das Geld wurde durch die Geschädigten in eine schwarze Puma Sporttasche gelegt. Mit dieser flüchteten die Täter anschließend fußläufig in Richtung der Bahngleise an der Volmestraße, nachdem sie die beiden Mitarbeiter des Supermarktes zuvor noch fesselten. Die beiden Geschädigten konnten sich selbstständig befreien. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter mit Machete

- 1.70-1.75m - schlanke bis normale Statur - deutschsprachig - schwarze Kapuzenjacke - schwarze Jogginghose - schwarze Jogginghose - schwarze Handschuhe - graues Tuch vor dem Gesicht

2. Täter mit Handfeuerwaffe

- 1.80-1.85m - normale Statur - deutschsprachig - schwarze Kapuzenjacke - schwarze Jogginghose - schwarze Handschuhe - schwarzes Tuch vor dem Gesicht

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise können unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache Lüdenscheid oder jeder andere Polizeidienststelle gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell