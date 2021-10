Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211006 - 1216 Frankfurt-Nordend: Dreiste Betrüger erbeuten hochwertigen Schmuck - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Mittag (05.10.2021) haben sich dreiste Trickdiebe am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und auf diese Art und Weise hochwertigen Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 12.45 Uhr klingelte bei einem 83-jährigen im Nordend wohnhaften Mann das Telefon. Es meldete sich eine vermeintliche Polizeibeamtin, welche angab, dass sein Bruder einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro zu entrichten sei. Bezüglich der Art und Weise der Zahlung zeigte man sich flexibel: Der 83-jährige Mann könne die "Kaution" in Form von Bargeld oder Schmuck entrichten. Um seinem Bruder zu helfen, suchte der 83-jährige Schmuck von ihm sowie seiner Ehefrau zusammen und übergab diesen in der Kastanienallee einem Mann. Dieser nahm die Wertsachen an sich und zog anschließend damit von dannen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare, bekleidet mit einer dunklen Hose und einem dunklen Oberteil.

Wer kann Angaben zu dem Täter machen und/oder hat gestern gegen 13.50 Uhr im Bereich der Kastanienallee Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell