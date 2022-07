Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: Abschlussmeldung zu den Versammlungen auf Sylt

Sylt (ots)

Die beiden Versammlungen auf der Insel Sylt am Samstag (16.07.22) sind beendet. Nachdem der Aufzug von Westerland nach Kampen am Nachmittag bereits ohne Störungen beendete wurde, gab es bei der Versammlung vor dem Rathaus am Abend ebenfalls keine besonderen Vorkommnisse.

Lediglich ein Mann fiel durch sein Verhalten auf, da er sich nackt im Versammlungsraum aufhielt. Er war alkoholisiert und wurde in Gewahrsam genommen. Polizeikräfte mussten daraufhin einige aufgebrachte Personen beruhigen, die mit der polizeilichen Maßnahme nicht einverstanden waren. Die kurzeitig angespannte Stimmung war jedoch schnell wieder entspannt.

Weitere nennenswerte Ereignisse gab es nicht. Die Versammlung war gegen 20:15 Uhr beendet.

