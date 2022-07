POL-FL: Sylt: Polizeieinsatz am Bahnhof - Polizistin gibt Warnschuss ab

Kappeln (ots) - Am Donnerstagmorgen (14.07.22) wurde ein parkendes Auto in der Borkumer Straße in Kappeln angefahren. Der schwarze Opel Zafira stand dort in der Zeit von 06:00 - 09:00 Uhr. Die Schäden am Pkw deuten darauf hin, dass es sich bei unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres Gefährt, möglicherweise ein Baufahrzeug oder ähnliches handeln könnte. Eventuell hat der Fahrer den Unfall gar nicht bemerkt. ...

mehr