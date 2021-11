Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer schwer verletzt

Göllingen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde bei einem alleinbeteiligten Unfall ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Kurz vor 15 Uhr befuhr der 63-jährige Radfahrer den Radweg Am Atzelsberg aus Richtung Hachelbich in Richtung Göllingen. Kurz vor Göllingen stürzte der Mann aus bisher nicht geklärter Ursache auf einer leichten Gefällstrecke und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

