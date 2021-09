Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Täter erbeuten fünfstelligen Geldbetrag nach Schockanruf - Anrufwelle dauert an

Mainz (ots)

Aktuell kommt es in Mainz und Umgebung erneut zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufern, bei denen insbesondere ältere Mitmenschen unter verschiedensten Legenden dazu aufgefordert werden, ihr Geld und Wertsachen an Täter zu übergeben. In den meisten Fällen werden in den Anrufen Notsituationen unterschiedlichster Art von den Anrufenden vorgetäuscht, um die Opfer zielgerichtet mit einem emotionalen Sachverhalt zu Geldübergaben zu bringen. Diese Maschen werden durch die Täter zudem immer wieder mit dem Phänomen "Falsche Polizeibeamte" kombiniert.

Erst gestern, am Mittwochabend, übergibt ein 79-jähriger Mann aus Mainz eine fünfstellige Bargeldsumme vor der Haustür an einen bislang unbekannten Täter. Kurz zuvor wurde dem Opfer am Telefon erzählt, seine Tochter habe einen Menschen bei einem Verkehrsunfall totgefahren und sei im Anschluss durch die Polizei festgenommen worden. Zur Abwendung einer Gefängnisstrafe müsse man eine sechsstellige Summe bezahlen. Der 79-jährige übergibt kurze Zeit später sein komplettes, im Haus befindliche Bargeld an den sogenannten Abholer, der in unbekannte Richtung flieht. Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 35 Jahre, ca. 175cm - 185cm, schmale Statur, dunkler Kurzhaarschnitt, Kinnbart, hochdeutsche Aussprache.

Die Polizei möchte ausdrücklich vor allen möglichen Arten von betrügerischen Anrufen warnen: - Lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln - Beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch - Wählen sie dann selbstständig den Polizeinotruf 110 - Geben Sie niemals Auskunft über ihr Bargeld und Wertsachen - Händigen Sie NIEMALS Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte aus

