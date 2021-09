Polizei Hamburg

POL-HH: 210902-5. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 35-jährigen Daniel Hofmann

Hamburg (ots)

Zeit: 26.08.2021

Ort: Hamburg

Die Polizei Hamburg fahndet mit einem Lichtbild nach dem 35-jährigen Daniel Hofmann, der am 26.08.2021 von Angehörigen vermisst gemeldet wurde. An diesem Tag gab es Hinweise, dass er sich möglicherweise in Rostock aufhalten soll. Der aktuelle Aufenthaltsort ist unbekannt.

Herr Hofmann ist auf medizinische Unterstützung angewiesen.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten führten, hat die zuständige Richterin am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter: 35 - schlank - europäisches Erscheinungsbild - 187 cm groß - Schuhgröße 46 - kurze, dunkle Haare

Die Ermittlungen führt das zuständige Landeskriminalamt 161.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Ri.

