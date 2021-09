Polizei Hamburg

POL-HH: 210902-1. Blutlache auf Ohlsdorfer Friedhof festgestellt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Zeit: 29.08.2021, 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ort: Hamburg-Ohlsdorf, Kapelle 4 des Ohlsdorfer Friedhofs

Am vergangenen Sonntag wurde auf einer Damentoilette des Ohlsdorfer Friedhofs eine größere Blutlache festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine Besucherin des Friedhofs bemerkte das Blut auf der Damentoilette an der Kapelle 4 und verständigte daraufhin die Polizei. Aufgrund einer Untersuchung steht inzwischen fest, dass das Blut menschlich ist und von einer Frau stammt.

Die Hintergründe für die Entstehung der Blutlache sind bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler bitten Zeugen, die am Sonntag zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Friedhof Ohlsdorf oder in dessen Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere wird auch die Frau, die das Blut verloren hat, dringend gebeten, sich zu melden.

