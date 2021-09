Polizei Hamburg

POL-HH: 210902-2. Tataufklärung und Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Wilhelmsburg (siehe hierzu auch Pressemitteilung 210723-3.).

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.07.2021, 00:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Georg-Wilhelm-Straße

Nach dem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 18-Jährigen sind zwei 18- und 20-jährige Deutsche als dringend Tatverdächtige verhaftet und der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt worden.

Nachdem am Tattag der durch Messerstiche lebensgefährlich verletzte, zunächst nicht identifizierte 18-Jährige auf dem Gehweg der Georg-Wilhelm-Straße aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden war, kam es zeitgleich in einer Wohnung im nahegelegenen Vogelhüttendeich nach einem Notruf zu einem weiteren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst.

Bei einem dort angetroffenen 20-jährigen Deutschen wurde eine nicht lebensgefährliche Messerstichverletzung in einem Bein festgestellt, die in einem Krankenhaus behandelt wurde. Zunächst war es unklar, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen bestand.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Beamten der Mordkommission erhärtete sich jedoch der Verdacht gegen die beiden Männer, die Tat zum Nachteil des 18-Jährigen begangen zu haben, sodass die Staatsanwaltschaft Hamburg Haftbefehle erwirkte, die von Zielfahndern (LKA 23) und von Zivilfahndern der Wasserschutzpolizei (WSP 64) gestern vollstreckt wurden. Die Tatverdächtigen wurden der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zu der Messerstichverletzung am Bein des 20-Jährigen dauern an.

Die Ermittler suchen zudem Zeugen, die Angaben zur Tatausführung machen können. Insbesondere zwei dunkel gekleidete Männer, einer offenbar einem Sicherheitsdienst zugehörig, die in Tatortnähe auf einer Bank gesessen haben sollen und nach der Tat Erste Hilfe leisteten werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell