Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln: Unfallflucht in der Borkumer Straße

Kappeln (ots)

Am Donnerstagmorgen (14.07.22) wurde ein parkendes Auto in der Borkumer Straße in Kappeln angefahren. Der schwarze Opel Zafira stand dort in der Zeit von 06:00 - 09:00 Uhr. Die Schäden am Pkw deuten darauf hin, dass es sich bei unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres Gefährt, möglicherweise ein Baufahrzeug oder ähnliches handeln könnte. Eventuell hat der Fahrer den Unfall gar nicht bemerkt.

Zeugen des Unfalls oder der Unfallfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Kappeln zu melden (Tel.: 04642-9655901 oder Mail: kappeln.pr@polizei.landsh.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell