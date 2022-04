Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch und PKW Diebstahl in Bauhof

Böhl-Iggelheim (ots)

Während des letzten Wochenende (23.04.2022 bis 25.04.2022) schnitten bislang unbekannte Täter ein Loch in den Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände des Bauhofs/Wertstoffhofs. Sie brachen dort eine Lagerhalle auf und gelangten so in das dortige Büro. Es wurden mehrere Werkzeuge sowie ein Dienstfahrzeug entwendet. Durch die Polizei Speyer wurde das entwendete Fahrzeug auf einem Parkplatz in Dudenhofen in der Nähe eines Kindergartens aufgefunden. An den Türen und Fenstern des Kindergartens konnten ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

