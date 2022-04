Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erdkabel und hochwertige Maschinenteile im Gewerbegebiet entwendet

Mutterstadt (ots)

In der Zeit vom 22.04.2022 bis 25.04.2022 schnitten bislang unbekannte Täter den Maschendrahtzaun auf einem Gelände am Floßbach auf und entwendeten dort ca. 400 m Kupferkabel. Außerdem wurde ein Container aufgehebelt. In der unmittelbaren Nähe wurden die Werkshalle einer Firma aufgebrochen und im Innern mehrere hochwertige Maschinenteile im Gesamtwert von ca. 20.000 Euro entwendet. Hinweise auf die Täter oder verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

