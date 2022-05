Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: ICE Strecke zwischen Bad Gandersheim und Lamspringe wegen Unglücksfall gesperrt

Bad Gandersheim (ots)

BAD GANDERSHEIM (schw) - Gegen 20.00 Uhr, am Samstag, 07.05.21 waren die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr des Rettungsdienstes, sowie der Bundespolizei und der Polizei Bad Gandersheim noch nicht abgeschlossen. Einsatzanlass war ein Unglücksfall in der ICE-Tunnelanlage des Mahmilchtunnels im Bereich des Bad Gandersheimer Ortsteiles Heckenbeck, bei dem eine 20-jährige männliche Person tödlich verletzt wurde. Da die Einsatzmaßnahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemeldung noch andauern, können derzeit keine Einzelheiten zum Unglücksfall bekannt gegeben werden. Durch den Unglücksfall, der sich am Samstag, 07.05.22, gegen 16.00 Uhr zwischen den Tunnelanlagen im Bereich Heckenbeck zugetragen hatte, wurden zwei Züge der Deutschen Bahn beschädigt. Einer der beiden Züge, der mit ca. 400 Fahrgästen besetzt war, wurde so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Den Fahrgästen wurde ein Ersatzzug der Deutschen Bahn bereitgestellt, der gegen 19.00 Uhr vor Ort eintraf, um den Fahrgästen die Weiterfahrt zu ermöglichen. Die ICE-Strecke ist derzeit noch gesperrt. Mit einer Freigabe des Zugverkehrs wird in der nächsten Stunde gerechnet.

