Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit 53km/h zu viel unterwegs

Hückeswagen (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf dem Beverdamm fuhr ein Motorradfahrer am Dienstag (12. Juni) mit 83km/h in die Messstelle - bei erlaubten 30 km/h. Auf den Remscheider warten nun 240 Euro Bußgeld, 2 Punkte und ein Monat Fahrverbot. Insgesamt stellte die Polizei in zwei Stunden vierzehn Verstöße fest. In neun Fällen leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

