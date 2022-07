Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht

Lindlar (ots)

Am Donnerstag (12. Juni) ist auf dem Rewe-Parkplatz an der Dr.-Meinerzhagen-Straße ein blauer Seat Ibiza von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Seat war in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr auf dem Platz abgestellt. Als die Fahrerin zu dem Auto zurückkehrte, befand sich an der Fahrerseite ein nicht unerheblicher Schaden. Das Verursacherfahrzeug hatte sich zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

