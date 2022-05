Polizei Hagen

POL-HA: Werkzeuge aus Sprinter gestohlen

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Vinckestraße wurde in der Zeit zwischen Mittwochabend (04.05.2022) und Donnerstagmorgen (05.05.2022) in einen Sprinter eingebrochen. Um 05.45 Uhr wollte ein 44-Jähriger mit dem Fahrzeug fahren, als er an vorne rechts die zersplitterte Seitenscheibe sah. Splitter lagen teilweise auf dem Boden und im Innenraum des Sprinters. Zudem war die rechte hintere Seitentür geöffnet. Der Hagener gab an, dass Werkzeuge im Wert von rund 2.000 Euro entwendet wurden. Weitere Angaben konnte der Mann nicht machen. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

