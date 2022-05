Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wohnung - Unbekannte stehlen Bargeld und Schmuck

Hagen-Mitte (ots)

Unbekannte Täter sind im Verlauf des Donnerstags (05.05.222) gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Düppenbecker Straße eingedrungen. Im Anschluss stahlen sie Schmuck und Bargeld. Die 46-jährige Wohnungsmieterin gab gegenüber der Polizei an, dass sie gegen 09.00 Uhr ihre Wohnung verlassen hat. Als sie um 15.00 Uhr wieder zurückgekehrt ist, stellte die Frau ihre aufgebrochene Wohnungstür fest. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer verdächtige Feststellungen gemacht hat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der 02331 - 986 2066. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell