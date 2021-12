Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Zwischen dem 22. und dem 26. November entsorgten bislang unbekannte Täter Fahrzeugteile, Reifen sowie drei Garagenfässer (siehe Fotos) in einem Waldstück an der Straße Hofer Weg in Papenburg. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell