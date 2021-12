Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Zeugen gesucht

Rhede (ots)

Am Montag kam es in der Burgstraße in Rhede zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte gegen 12 Uhr der bislang unbekannte Fahrer eines Busses beim Einfahren in einen dortigen Kreisverkehr einen blauen Ford Focus. Anschließend setzte der Busfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

