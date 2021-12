Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Auto überschlug sich

Haren (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Lindloher Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall. Eine 59-Jährige war in ihrem Opel gegen 9.30 Uhr in Richtung Haren unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

