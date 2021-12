Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Zeugen gesucht

Hoogstede (ots)

Am Donnerstag gegen7.30 Uhr kam es in Hoogstede auf der Straße Bathorner Diek beinahe zu einem Unfall. Die 79-jährige Fahrerin eines roten Kia Picanto war in Richtung Neugnadenfeld unterwegs. Dabei kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend direkt auf den Gegenverkehr zu. Nur durch Ausweichen der entgegenkommenden Fahrzeuge, insbesondere eines großen Lkw, konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

