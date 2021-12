Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Lampen zerstört

Schüttorf (ots)

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr wurden in der Straße Neuer Weg in Schüttorf zwei grauen Garten- bzw. Außenlampen vermutlich durch drei Jugendliche zerstört. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der Lampen sowie Zeugen der Tat. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell