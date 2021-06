Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Unfall mit Motorradfahrer

Altrip (ots)

Am Mittwochmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich an der Einmündung Rheingönheimer Straße / Luisenstraße ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die 32-jährige Autofahrerin wollte von der Luisenstraße in die Rheingönheimer Straße einbiegen, übersah dabei aber den von rechts kommenden 64-jährigen Motorradfahrer. Dieser erkannte die Situation zwar rechtzeitig und konnte abbremsen, kam dadurch aber zu Fall. Er klagte später über Schmerzen in der Schulter und ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

