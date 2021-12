Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

Beesten (ots)

Heute Morgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Hauptstraße alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Feuer gegen 05.40 Uhr in einer Mietwohnung im ersten Obergeschoss eines Wohn-/und Geschäftshauses ausgebrochen. Zwei Bewohner konnten sich zunächst selbstständig in Sicherheit bringen. Der 43-jährige Bewohner sprang dabei aus einem Fenster und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Bewohnerin erlitt lebensgefährliche Brandverletzungen. Beide wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren aus Beesten, Messingen, Freren und Spelle war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten das Feuer löschen. Insgesamt 70 Einsatzkräfte und 11 Fahrzeuge waren im Einsatz. Die Wohnung, sowie der Dachstuhl wurden bei dem Feuer so stark beschädigt, dass das Wohn-/und Geschäftshaus derzeit unbewohnbar ist. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

